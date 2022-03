Tra le macerie di Trostyanets, le immagini di quel che resta della città riconquistata dagli ucraini

Due giovani camminano mano nella mano davanti a un tank russo distrutto, sullo sfondo gli edifici crivellati dai colpi di artiglieria. È l'immagine che riassume la situazione a Trostyanets a sud di Sumy, nel nord-est del paese vicino al confine con la Russia.

Nei giorni scorsi le forze ucraine hanno sferrato dei contrattacchi sul campo annunciando di aver riconquistato alcune città. Tra queste Trostyanets , una delle prime a cadere sotto il controllo delle truppe di Mosca all'inizio dell'attacco il mese scorso.

Dopo settimane di occupazione russa lo scenario che si presenta davanti all'obiettivo dei fotoreporter è terribile: cumuli di macerie in mezzo ai quali spiccano evidenti i segni lasciati dall'infuriare della battaglia tra le carcasse dei carri armati bruciati e contorti e gli edifici anneriti dalle fiamme. In questo paesaggio da ‘day after’ gli abitanti camminano e si mettono in coda per ricevere gli aiuti umanitari.