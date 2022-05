A Melitopol, occupata dai russi, un ucraino indignato strappa con forza la bandiera russa - Video

A Melitopol l'esercito russo alza bandiere recenti e datate un po' ovunque. Qualche giorno fa, la città occupata dai russi ha inscenato una cerimonia in vista del 100esimo anniversario della fondazione ufficiale dell'Unione Sovietica che cadrà il prossimo 30 dicembre 2022. In questo contesto e in vista della possibile parata del 9 maggio, un uomo ha deciso di mettere a rischio la propria vita strappando con le mani una bandiera russa.