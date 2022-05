Marina navale Usa testa super bomba GBU-31 JDAM: in 30 secondi distrugge la nave - Video

Il video mostra un test della Us Navy ai danni di una nave che scompare letteralmente dopo essere stata raggiunta dalla bomba GBU-31 JDAM (Joint Direct Attack Munition - sistemi in grado di trasformare bombe a caduta libera in bombe guidate). L'ordigno è definito “super” perché ha subito una modifica che lo ha portato a raggiungere una carica esplosiva di oltre 900 chili (Quicksink).

Questa tipologia di arma è stata studiata appositamente per spezzare a metà e distruggere la nave nemica. Il test, superato con successo, è avvenuto nel Golfo del Messico.