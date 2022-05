Tempesta di sabbia in Iraq: visibilità compromessa. Registrati 5 mila casi di soffocamento - Video

Una persona è morta e più di 5.000 sono finite in ospedale per problemi respiratori causati da una nuova tempesta di sabbia che ha investito l'Iraq, la settima in un mese. Lo ha riferito il ministero della Sanità, invitando la popolazione, in particolare chi soffre di asma, a non uscire di casa. "Tutti gli ospedali, le istituzioni sanitarie e i dipartimenti di emergenza sono in stato in allerta", ha detto il portavoce Saif Al-Badr, precisando che "il governatorato di Baghdad ha registrato un morto e oltre 2.000 casi di problemi respiratori".

"Il numero complessivo di problemi respiratori registrati a Baghdad e nelle altre province supera le 5.000 unità", ha aggiunto il portavoce del ministero della Sanità, precisando nella nota riportata dall'agenzia Ina che "la maggior parte dei casi presenta sintomi da moderati a lievi". Le tempeste di sabbia sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni in Iraq, a causa del degrado del suolo e della siccità aggravata dai cambiamenti climatici, con temperature medie in aumento e precipitazioni in calo.