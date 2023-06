Rivolta Prigozhin, il generale Camporini: “Frantumazione della Russia creerebbe 5 potenze nucleari”

Se per il consigliere di Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, quanto sta avvenendo in Russia, ovvero la rivolta di Yevgheny Prigozhin - con la presa di Rostov e Voronezh - è appena l'inizio, il mondo assiste preoccupato. La situazione, che vede la Wagner sfidare i vertici militari russi, potrebbe assume dei contorni catastrofici. Il motivo lo spiega il generale Vincenzo Camporini: “Le forze armate russe hanno una struttura verticistica. Non sono permeabili a quelli che sono i sentimenti della base. Dipende dai generali che sono al comando delle singole unità. Al momento attendono, per poi decidere quale posizione prendere. È una situazione preoccupante. Il rischio è che possa avvenire una frantumazione del potere in Russia, addirittura una frantumazione della Russia, come è accaduto con l'Unione Sovietica. Sarebbe una situazione drammatica, pericolosissima, perché non avremmo più di fronte una potenza nucleare ma ne avremmo 4 o 5”.