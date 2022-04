Exit poll Francia, Macron in testa con il 28,1% davanti a Le Pen al 23,3%

Il presidente uscente Emmanuel Macron è in testa con il 28,1% e Marine Le Pen ha il 23,3% al primo turno delle elezioni presidenziali francesi, secondo i primi exit poll resi noti dopo la chiusura dei seggi alle 20. Saranno loro, come cinque anni fa, ad affrontarsi nel ballottaggio, in calendario domenica 24 aprile.

Jean-Luc Mélenchon viene dato al 20,1%. Eric Zemmour al 7,2% davanti a Valérie Pécresse (5%). Sotto la soglia del 5% l'ecologista Yannick Jadot (4,4%).

Le prime reazioni dei due schieramenti

I risultati del primo exit poll sono stati accolti con una vera e propria esplosione di gioia al Parco delle Esposizioni di Parigi, dove più tardi Macron si rivolgerà a centinaia di sostenitori e centinaia di giornalisti. I militanti hanno intonato la Marsigliese sventolando bandiere della Francia e dell'Ue. Macron si trova adesso all'Eliseo, dove sta seguendo la divulgazione dei risultati, e dovrebbe arrivare al Parco delle Esposizione per un discorso previsto alle 21.

"Il popolo francese mi ha concesso l'onore di arrivare al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia più sincera gratitudine. Vedo la speranza che le forze della ripresa del Paese siano in aumento. Tutti coloro che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro rassemblement", ha affermato Marine Le Pen, candidata di Rn (Rassemblement National), dopo l'annuncio dei risultati parziali.

Gli appelli degli altri candidati a votare Macron al ballottaggio

"Faccio un appello a votare al secondo turno per Emmanuel Macron contro l'estrema destra di Marine Le Pen". Lo ha detto la candidata socialista all'Eliseo, Anne Hidalgo, che ha ottenuto solo l'1,96%. La stessa posizione è stata annunciata dalla candidata dei Repubblicani, Pécresse, e dal Verde Jadot. In seguito, Mélenchon ha affermato: “Neanche un voto per Le Pen al ballottaggio”. Fabien Roussel, leader del Pcf, con il 2,5% dei voti, twitta: "Invito tutti i francesi a non banalizzare l'estrema destra e a servirsi della sola scheda a disposizione per batterla al secondo turno", ha affermato senza mai nominare Emmanuel Macron.

Solo Zemmour, tra i principali candidati, ha invitato a votare al ballottaggio Le Pen.

Cala la partecipazione elettorale

Il tasso di astensione al primo turno delle elezioni presidenziali francesi si è attestato al 26,2%: più alto rispetto al 22,2% del primo turno delle precedenti elezioni del 2017, ma più basso del record toccato nel 2002, quando non aveva votato il 28,4% degli elettori francesi. Quell'anno, arrivarono al ballottaggio il presidente uscente Jacques Chirac e il fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, padre di Marine.

Le elezioni del 2017

Nelle precedenti presidenziali del 2017 Macron conquistò al primo turno il 24,01% mentre Le Pen ebbe il 21,30%, superando per pochi voti il candidato dei Repubblicani, François Fillon, con il 20,01%. Al quarto posto Mélenchon con il 19,58%. Nel ballottaggio Macron si impose nettamente con il 66,10% contro il 33,90% della candidata di estrema destra.