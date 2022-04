Ucraina, l'Ue sanziona anche le due figlie di Putin

L'Unione europea ha imposto sanzioni alle due figlie adulte del presidente russo Vladimir Putin, nell'ambito di un nuovo pacchetto di misure che prendono di mira l'economia, gli uomini d'affari e gli oligarchi russi. Le sanzioni sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale e quindi rese operative. Nella nuova black-list con 217 personalità, c'è spazio oltre che per le due figlie di Putin, per diversi oligarchi vicini al Cremlino, come Moshe Kantor, Boris Rotenberg e Oleg Deripaska. Le misure erano state annunciate nei giorni scorsi.

Già sanzionate da Usa e Regno Unito, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, nate nel 1985 e nel 1986, sono le figlie di Putin e Ludmilla Putina, da cui il presidente russo ha divorziato nel 2013. Alle due donne, come alle altre personalità dell'elenco aggiornato, l'Ue dispone il congelamento dei beni e il cosiddetto travel-ban, ovvero il divieto di ingresso all'interno dei confini europei.

Sono misure inserite nel quinto pacchetto di sanzioni comminate dall'Ue alla Russia come conseguenza delle atrocità commesse dalle forze russe a Bucha e in altre località che sono state occupate dai russi. Joseph Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, ha dichiarato: "Lo scopo delle nostre sanzioni è fermare il comportamento sconsiderato, disumano e aggressivo delle truppe russe e chiarire ai decisori del Cremlino che la loro aggressione illegale ha un costo pesante". Secondo Bruxelles le sanzioni stanno funzionando, "per le prime quattro settimane che le importazioni dalla Russia sono diminuite del 9% in termini di valore e di oltre il 20% in termini di volume", ha detto un funzionario Ue.

Il tempo delle sanzioni è sempre troppo lungo per chi vive con il terrore dei bombardamenti, hanno fatto notare da Kiev, che reitera richieste di misure più severe e che abbiano un impatto più rapido.