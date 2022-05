La Russia potrebbe tagliare il gas alla Finlandia già domani

I principali politici finlandesi sono stati avvertiti che la Russia potrebbe interrompere le forniture di gas alla vicina Finlandia venerdì (domani), ha riferito oggi il quotidiano finlandese Iltalehti, citando fonti anonime.

Il giornale non ha specificato da dove sarebbe venuto l'avvertimento, non è quindi per ora possibile verificare l'esattezza dell'informazione.

Come sappiamo la Finlandia ha dichiarato di voler abbandonare la neutralità mantenuta durante tutto il periodo della Guerra fredda e di voler aderire alla Nato “senza indugio”, con la Svezia che dovrebbe seguire, determinando quello che sarebbe uno dei più grandi cambiamenti nell'architettura della sicurezza europea degli ultimi decenni. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e il primo ministro Sanna Marin hanno oggi dichiarato che la Finlandia chiederà di aderire all'alleanza di difesa occidentale NATO "senza indugio".

Per il ministro della Difesa russo Peskov l'annuncio della Finlandia rappresenta una minaccia diretta per la Russia, da cui la minaccia di ritorsioni, comprese misure "tecniche militari" non specificate; di certo l'invasione dell'Ucraina sembra destinata a determinare l'espansione militare dell'alleanza occidentale che Putin voleva prevenire.

In questo modo al confine tra Russia e Nato si andranno ad aggiungere i circa 1300 km della linea di confine finlandese, con i militari dell'alleanza guidata dagli Stati Uniti a poche ore di auto dalla periferia settentrionale di San Pietroburgo.

C'è da aggiungere che il governo finlandese aveva dichiarato il 28 aprile scorso che non si sarebbe attenuto alla richiesta russa di pagamenti del gas in rubli, altro motivo che potrebbe potrebbe portare la Russia a interrompere le sue forniture di gas questo mese, come è successo in Polonia e Bulgaria. E il governo finlandese, il 5 maggio scorso aveva comunque detto di essere preparato alla possibilità di un taglio delle forniture provenienti da Est

"La Finlandia è preparata alla possibilità che le consegne di gas dalla Russia finiscano", ha detto a Reuters il ministro finlandese degli Affari europei Tytti Tuppurainen.