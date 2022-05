La Regina Elisabetta è la star del gala equestre per il Giubileo

C'erano Helen Mirren e Tom Cruise, ma la star più attesa della serata di gala del Royal Windsor Horse Show è stata certamente la Regina Elisabetta. La sovrana, con buona pace dei tabloid che hanno tirato un sospiro di sollievo, è arrivata sorridente in auto alla tradizionale parata dei cavalli della scuderia reale inserita fra le celebrazioni del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni sul trono.

Come accade già da qualche tempo per i suoi problemi di deambulazione, ha usato un bastone per muoversi sul red carpet. Elegantissima, in azzurro polvere e argento, è stata acclamata e ha ricevuto una standing ovation mentre si dirigeva verso il suo posto ed è stata anche fotografata mentre si sistemava il rossetto.