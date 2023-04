Come una controffensiva ucraina potrebbe superare le fortificazioni russe

Dopo la liberazione ucraina di Kherson dello scorso novembre, la linea del fronte in Ucraina è rimasta pressoché immutata, fatta eccezione per i limitati avanzamenti ottenuti dalle forze russe nella regione di Donetsk, tra le rovine di Bakhmut e in direzione di Avdiivka. Cresce intanto l'attesa per l'annunciatissima controffensiva ucraina di primavera, in vista della quale gli alleati occidentali di Kiev hanno fornito a Kiev diversi sistemi di arma, tra i quali alcuni dei più avanzati mezzi corazzati a disposizione, come i carri armati Leopard (tedeschi) e Challenger (inglesi) o i veicoli di fanteria Bradley (statunitensi). Oltre alla necessità di aggiornare il più possibile il proprio arsenale, a trattenere Kiev finora sono state le condizioni del terreno: deve asciugarsi tutto il fango prima che sia possibile muovere i mezzi con la necessaria rapidità.

Nel frattempo Mosca non è stata a guardare e ha eretto fortificazioni lungo tutta la linea del fronte, in posizione arretrata di pochi chilometri, usando ovunque i “denti di drago”, blocchi triangolari di cemento conficcati nel terreno, ricalcando tecniche difensive risalenti a oltre un secolo fa ma non per questo prive di efficacia.