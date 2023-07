Patrick Zaki è un uomo libero. L'abbraccio con la madre: "Voglio tornare subito in Italia"

"Ora sono libero di andare a Bologna dai colleghi dell'ateneo", ha detto ai giornalisti presenti sul posto appena liberato. "Ora sono libero, penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto".

Appena liberato, dopo aver stretto la mano a un uomo della sicurezza in maglietta a righe al limitare di una serie di transenne, Patrick Zaki ha abbracciato per vari secondi la madre Hala, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George.

Patrik Zaki libero, fuori dal carcere di Gamasa, in Egitto

I famigliari di Patrick Zaki e la fidanzata Reny sono rimasti ore in attesa fuori dal carcere di Gamasa in attesa della liberazione del figlio, attivista per i diritti umani ricercatore egiziano dell'Università di Bologna dove recentemente si è laureato potendosi collegare da remoto.

"Sto pensando a ritornare a Bologna, ad essere con i miei colleghi all'università", ha detto ancora il neolaureato dell'Alma Mater. "Ora torno al Cairo", ha detto ancora incalzato da domande. "Direttamente?", gli è stato chiesto dall'ANSA (ossia senza passare per Mansura, dove la famiglia ha una casa): "Il Cairo", si è limitato a rispondere Zaki.

Le prime parole di Zaki al corrispondente Rai: "Sono felice, ringrazio l'Italia"

Appena fuori dal carcere lo studente egiziano dell'UniBo era atteso dai familiari e da alcuni giornalisti. Le prime dichiarazioni al corrispondente della Rai Leonardo Sgura