Diga di Kakhovka, è una catastrofe. Scambio di accuse tra Kiev e Mosca. L'Onu: "Conseguenze enormi"

L'inviato Onu sul disastro della diga: "Avrà conseguenze catastrofiche"

Gli inviati delle Nazioni Unite temono il rischio di "contaminazione di mine" spostate dalle inondazioni, una situazione che potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" in Ucraina, anche per l'impossibilità di poter portare aiuto alla popolazione. Lo ha detto Martin Griffiths, capo degli Affari umanitari per l'Onu, intervenendo al Consiglio di sicurezza, in corso dal pomeriggio. "Siamo molto preoccupati - ha commentato, riguardo l'attacco alla diga di Nova Kakhovka. La gravità di quanto è accaduto sarà comprensibile solo nei prossimi giorni, ma appare chiaro che ci saranno enormi conseguenze per migliaia di persone".