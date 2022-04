Mariupol: le forze russe chiudono area della città, probabile nuovo attacco ad acciaieria Azvostal

Continua l’accerchiamento delle forze russe intorno a Mariupol dove un’altra area è stata chiusa in vista di un altro possibile tentativo di attacco all'acciaieria Azovstal.

A riferire la notizia è Petro Andrushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol. "Per ora, gli occupanti hanno chiuso nuovamente la piazza del distretto della Rive Gauche dal Parco Veselka, a nord dell'acciaieria. Ciò potrebbe essere dovuto a un nuovo tentativo di assalto ad Azovstal oppure a scontri di strada", ha detto Andrushchenko.

Oggi, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, che cita l'ufficio del presidente ucraino, Zelensky, è in programma un'operazione di evacuazione di civili dall'acciaieria. "Per oggi è in programma un'operazione per far uscire i civili dalla fabbrica", afferma l'ufficio senza fornire altri dettagli.