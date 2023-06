Alla disperata ricerca del Titan: l'ossigeno potrebbe finire in queste ore

La Guardia Costiera non getta la spugna, nonostante manchino poche ore alla fine delle scorte di ossigeno all'interno del Titan di Ocean Gate.

La fase più critica per le 5 persone a bordo, bloccate nel fondo dell'Atlantico settentrionale da oltre 4 giorni, è quindi giunta. Ma la missione di ricerca e salvataggio, secondo il capitano Jamie Frederick, “rimane attiva al cento per cento”.

Con lo scorrere del tempo, che inizia a poter essere contato in minuti, i funzionari americani si dichiarano ancora “fiduciosi” e sottolineano il continuo coinvolgimento di risorse ed esperti all'operazione, mentre la sfida nel localizzare e recuperare il sommergibile si fa sempre più ardua.

A bordo della OceanGate Expeditions il britannico Hamish Harding, Shahzada Dawood ed il figlio Suleman Dawood, pakistani, l'amministratore delegato e fondatore di OceanGate, Stockton Rush, e il francese Paul-Henri Nargeolet

Molte speranze sono ancora riposte nei sonar capaci di captare indizi sonori a grandi profondità. E i nuovi rumori, uditi nell'area di ricerca del sommergibile disperso nell'Atlantico, accendono una piccola luce. Gli esperti non sanno da cosa provengano ma le ricerche del sottomarino Titan di Ocean Gate sono state ampliate e coinvolgono ora un'area due volte più grande dello stato americano del Connecticut, pari a circa 26mila Km e in profondità scende fino a 2,5 miglia, circa 4mila metri.

L'ex comandante di sottomarini nucleari della Marina degli Stati Uniti, David Marquet, ha smorzato i timidi entusiasmi avvertendo che i rumori rilevati nelle ultime ore potrebbero non provenire dal sommergibile Titan: "Non credo che il rumore sia loro, potrebbero essere solo suoni naturali. Sentiamo rumori e altre navi stanno arrivando nell'area, e poi sentiamo più rumori, e non penso che sia una coincidenza", ha affermato alla Bbc.

Nelle stime fatte nelle ultime 48 ore, è più che probabile che le scorte di ossigeno possano terminare in mattinata.

Nuovi dubbi sulla sicurezza

Un uomo che era sul Titan lo scorso anno ha dichiarato a Sky News che il sommergibile "non sembrava sicuro". Parlando con l'emittente inglese, l'ex passeggero Arthur Loibl ha detto che durante la traversata, risalente al 2021, e sempre diretta verso il relitto del Titanic, "tutti erano nervosi". Loibl ha poi descritto le condizioni anguste dell'imbarcazione, lunga appena 6,5 metri, spiegando che all'interno "non ci sono sedili, non si può stare in piedi e non ci si può inginocchiare, si sta solo seduti per 10 ore e mezza". Con conseguenti dolori e difficoltà per chi si trova a bordo: "Non c'era niente di comodo". L'uomo ha infine aggiunto che il batiscafo era "molto, molto freddo" e, ai suoi occhi, "non sicuro".

La testimonianza sembrerebbe corroborare i dubbi sulla sicurezza del mezzo denunciati ieri dal New York Times. L'industria delle imbarcazioni sommergibili, ha riportato il quotidiano americano, era così preoccupata per l'approccio "sperimentale" di Ocean Gate, che nel 2018 esperti scrissero una lettera in cui avvertivano di possibili conseguenze "catastrofiche" nello sviluppo del sommergibile e nella sua missione pianificata per visitare il relitto del Titanic.