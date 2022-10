Totti-Blasi e la battaglia degli oggetti: dopo orologi e borse, ora mancherebbero 100 paia di scarpe

Una separazione che corre sui media e sembra una telenovela quella tra l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice televisiva e showgirl Ilary Blasi.

Nei giorni scorsi, dopo un'estate in cui si è ufficializzata la fine del loro amore, si è parlato di borse scomparse, di Rolex fatti sparire, di ricatti e di dispetti tra coniugi.

Ad aggiungersi alla lista, ora ci sarebbero le scarpe di Ilary: secondo quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero”, nell'inventario che la Blasi ha consegnato al giudice incaricato di provvedere alla restituzione dei beni, ci sarebbero infatti circa un centinaio di scarpe. La conduttrice, per l'appunto, si è rivolta al tribunale civile di Roma per promuovere un'azione di reintegrazione a difesa del possesso, in attesa dell’inizio della causa di separazione vera e propria , al centro della quale c'è il tema dell’assegno di mantenimento per i tre figli della coppia: Cristian, Chanel e Isabel.

Oltre a gioielli e borse, nello specifico ora la Blasi lamenta la mancanza di sneakers griffate Gucci e décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei, alcuni dei quali arriverebbero a costare persino 4mila euro.

Stando alle ricostruzioni, Totti, dopo il “furto” dei Rolex commesso dalla showgirl (che, insieme al padre, li avrebbe portati via dalla cassetta di sicurezza) avrebbe portato via borse, gioielli e calzature di Ilary a mo' di riscatto: "E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio", aveva ammesso il campione durante l'intervista al “Corriere della Sera” che, il mese scorso, aveva messo a nudo ricatti e dispetti tra i due ex coniugi.

Nel frattempo, sembrerebbe che “il Pupone” avrebbe deciso di lasciare il proprio appartamento in zona Eur per trasferirsi a Roma Nord, vicino alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Fonti vicine all'ex-dirigente giallorosso parlano di un noto comprensorio con piscina e campi da tennis in zona Vigna Clara.

Quanto a Ilary, si continuano ad inseguire le voci che parlano di un suo possibile trasferimento a Milano, ma al momento senza conferme.