Iran, liberato un attivista dopo 89 giorni. Continuano appelli e sit-in per gli altri detenuti

C'è apprensione per loro e per l' attrice Taraneh Alidoosti. Oggi il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi si è unito al coro di appelli che chiede il rilascio della star iraniana arrestata dopo che aveva espresso pubblicamente il suo sostegno alle proteste anti-governative nel Paese. "Ho lavorato con Taraneh in quattro film e ora è in prigione per il suo legittimo sostegno ai connazionali e la sua opposizione a condanne ingiuste", ha scritto su Instagram Farhadi che ha diretto Alidoosti nella pellicola che gli è valsa l'Oscar per ‘Il cliente’. "Se mostrare tale sostegno è un reato, allora decine di milioni di persone di questa terra sono criminali", continua il regista, "sono a fianco di Taraneh e chiedo il suo rilascio insieme a quello degli altri colleghi cineasti, Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof, e di tutti gli altri prigionieri meno noti, il cui unico crimine è il tentativo di una vita migliore". Un presidio di cineasti è stato protagonista di un sit-in davanti alla prigione di Evin per chiederne il rilascio. "Governare un popolo ferito che senso ha?", ha detto la regista iraniana Rakhshan Bani E'temad.

Ma per i rivoltosi, in buona percentuale anche adolescenti che partecipano alle proteste dal 16 settembre, e cioè dalla morte della 22enne curdo-iraniana Mahsa Amini, non ci sarebbero molte speranze. "Secondo la Sharia, per coloro che lottano contro Dio e il Profeta e opprimono le altre persone sulla terra non c'è altra punizione oltre che l' impiccagione , il taglio di mani e piedi oppure l' esilio ", ha ammonito, riportato da Irna, il portavoce della magistratura iraniana, Massoud Setayeshi . Tale lettura del Corano basata sulla sulla Sharia - la legge di Dio per l'Islam - considera che tutte le recenti condanne alla pena di morte, seguono il reato cosìdetto di ' Muharebeh ' (guerra contro Dio), emesse per alcuni arrestati durante le dimostrazioni anti governative. Nonostante le due recenti dolorosissime impiccagioni di Mohsen Shekari e Majidreza Rahnavard , due manifestanti poco più che ventenni, ci sarebbero almeno altre 20 condanne a morte ‘attive’ su cui la magistratura, nonostante gli appelli e le sanzioni comminate per gravi violazioni dei diritti umani volute dalla comunità e dalle istituzioni internazionali, non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro.

Uno degli attori fondamentali intenzionato a fermare la Repubblica islamica è l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, che oggi in Giordania, a margine della Conferenza di Baghdad, ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian. "Un incontro necessario a causa del deterioramento delle relazioni Iran-Ue", ha spiegato Borrell in un tweet, un incontro in cui i due avrebbero raggiunto un accordo, almeno a parole. Le cause riguardano non solo il sostegno dell'Iran a Mosca sulla guerra in Ucraina e la richiesta Ue di interromperlo, ma anche la repressione interna in Iran e la volontà di mantenere aperta la porta della comunicazione sul ripristino dell'accordo sul nucleare sulla base dei negoziati di Vienna.

Per gli stessi motivi il capo della diplomazia iraniana era stato recentemente "respinto" da Roma per volontà del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che nella sua conferenza programmatica di fine anno alla Farnesina, interpellato sulla situazione degli italiani in Iran, ha detto che "al momento non ci sono notizie di rischi per i nostri connazionali" e che l'Italia, per ora, non intende adottare una decisione come quella del Belgio che ha invitato i connazionali a lasciare il Paese dopo il recente arresto di un cittadino di una ong umanitaria. Resta, però, l'intenzione ferma del ministro di convocare "l'ambasciatore iraniano per manifestare il nostro disappunto per quello che sta succedendo", cosa rimasta sospesa a causa di "un motivo tecnico", perché il presidente della Repubblica "è positivo al Covid".