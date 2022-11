Mondiali in Qatar, le partite della giornata in diretta dalle 11.00, segui gli aggiornamenti

Le partite di oggi

Le partite di oggi sono per il girone C: Argentina-Arabia Saudita (ore 11) Messico-Polonia (ore 17); per il girone D: Danimarca-Tunisia (ore 14), Francia-Australia (ore 20). Solo l’ultima delle 20.00 su Rai1, le altre su Rai2, a tutte in streaming su Rainews.it e su RaiPlay.