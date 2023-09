Carlo III, un anno da Re nel ricordo della regina Elisabetta

È trascorso un anno dalla morte della regina Elisabetta e dalla sua salita al trono ed è tempo di bilancio per Carlo III. Nel confronto inevitabile con i suoi predecessori, Carlo III viene definito dalla stampa britannica come un sovrano "attivo, che macina chilometri, pur avendo 74 anni", come titolato dal Belfast Telegraph e dal Telegraph. Erede più anziano della storia britannica a diventare re, Carlo III ha per ora mantenuto la sua promessa abbracciando la “continuità” con la madre Elisabetta, ma con un tocco personale, meno compassato e distante, attento alle sensibilità di un regno multiculturale. La maggior parte degli osservatori lo considera un sovrano di transizione e non di riforme, che traghetterà il paese verso il regno del figlio William, il "nuovo" principe di Galles cui spetterà il compito di modernizzare la famiglia reale e l'istituto della monarchia.

Sovrani a confronto: i numeri Carlo III, nel suo primo anno sul trono, ha lavorato di più rispetto alla madre, ma non è riuscito a battere i record del nonno, Giorgio VI. Secondo il Court Circular, il registro ufficiale delle attività quotidiane della famiglia reale, il re ha intrapreso impegni ufficiali per un totale di 161 giorni dalla sua ascesa l'anno scorso, quattro in più rispetto al totale di Elisabetta II. Giorgio VI però fu impegnato per 183 giorni. Tra visite, incontri o incarichi ufficiali, i numeri si impennano fino a 550 eventi, un centinaio in più rispetto a Elisabetta, una ventina in meno se si considera Giorgio. Per quanto riguarda le udienze tenute con i primi ministri, Elisabetta II ha superato sia il padre che il figlio, con le sue 27 udienze con Winston Churchill nel suo primo anno da regina. In un anno Carlo invece ha tenuto 26 udienze ufficiali, di cui cinque con Liz Truss - che si è dimessa 48 giorni dopo l'inizio del suo regno - e le restanti 21 con il premier Rishi Sunak. Al contrario, Giorgio VI tenne solo 12 udienze nell'anno successivo alla sua ascesa al trono nel dicembre 1936: sette con Stanley Baldwin e cinque con Neville Chamberlain.

Il “Re che macina chilometri” Oltre agli impegni comuni - tra cui il Royal Ascot - assunti dai tre monarchi, l'analisi dei media evidenzia quello “snellimento” di funzioni di cui Carlo si è fatto fin da subito promotore e la volontà di prendere fin da subito in mano le redini del nuovo ruolo, anche e soprattutto facendosi vedere nella nuova veste. Di qui anche la decisione di non rimandare l'imponente cerimonia di incoronazione che si è tenuta appena 8 mesi dopo la scomparsa della sovrana. In un anno il re in carica ha già visitato le quattro nazioni del Regno Unito, da solo e con la regina consorte Camilla. Si è recato in Scozia, Irlanda del Nord e Galles entro otto giorni dalla sua ascesa al trono oltre a visite ai quattro angoli del Paese, tra cui York, Wrexham, Manchester, Armagh, Selkirk e St Ives. È andato due volte all'estero: la prima per una visita di stato in Germania nel marzo scorso, la seconda per il suo tradizionale soggiorno in Romania a giugno. Ha ricevuto i presidenti americano Joe Biden, l'ucraino Volodymyr Zeelensky e il sudafricano Cyril Ramaphosa, senza dimenticare la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Sia Giorgio VI che la defunta regina trascorsero il loro primo anno come monarchi in Gran Bretagna, senza impegni ufficiali all'estero, sebbene Elisabetta, allora ancora principessa, si trovasse in Kenya quando divenne regina il 6 febbraio 1952.

Un re che piace ai sudditi A parte qualche contestazione - uno studente è stato arrestato per avergli lanciato un uovo a York - Carlo III è stato accolto con affetto dai sudditi dimostrando un atteggiamento più empatico della madre. Si è fermato a parlare con la gente, ha accettato il bacio di una fan nei giorni del lutto, ha ballato la danza ebraica della hora assieme a un gruppo di anziani sopravvissuti all'Olocausto.

Nel suo primo discorso televisivo di Natale , seguito da un'audience record di oltre 10 milioni di persone, ha toccato il tema del costo della vita e dell'importanza del servizio alla comunità. Secondo un sondaggio YouGov, realizzato a fine agosto, il 59% pensa che il Re stia facendo "un buon lavoro", mentre solo il 17% dà un giudizio negativo. Ed è riuscito anche a fare accettare a tutti la regina Camilla , la donna che ha sempre amato, in salita nelle preferenze dei sudditi. Un fatto impensabile negli anni in cui non era che il “terzo incomodo” in quel matrimonio “troppo popolato” tra Carlo e Lady Diana. Secondo il sondaggio Yougov, il 47% dei britannici ha una buona opinione della regina consorte, contro il 42% di negativi. Il trend positivo è in lenta ma costante crescita, che tuttavia la relega nella nona posizione, in una scala che vede in cima la defunta Elisabetta, seguita dall'erede al trono William.

Propositi e azioni del nuovo Re Durante i settant'anni trascorsi da erede all'ombra della madre, Carlo aveva preso posizione più volte a favore dell'ambiente e di un'architettura più tradizionale, aveva espresso la sua opinione sui migranti e non aveva lesinato di dire la sua su questioni politiche. Da Re, Carlo ha rispettato il dovere di mantenersi neutrale , pur mostrando di non rinunciare al suo credo e ai suoi valori. Non ha partecipato alla Cop 27 in Egitto, per esempio, ma ha organizzato un evento sul clima a Buckingham Palace . Ha visitato un centro che ospita migranti sudanesi del Darfur e anche una moschea. L'ambiente, l'immigrazione, il rispetto di tutte le religioni sono temi per cui si è sempre battuto e ha continuato e continuerà a farlo, cercando di scansare le implicazioni politiche a lui non concesse. In un certo senso, la cerimonia della sua incoronazione ha riassunto tutto il pensiero di Carlo III: dai biglietti sostenibili agli abiti (e le corone) riciclate, dal coinvolgimento dei rappresentanti di diverse religioni ed etnie alla scelta di canti in gaelico e inglese.

La questione Harry Carlo è riuscito anche a contenere le conseguenze delle “confessioni” del figlio ribelle Harry. Come sua madre Elisabetta, il nuovo sovrano ha rispettato il motto 'never complain, never explain', evitando ogni commento di fronte alle accuse e le rivelazioni della serie Netflix "Harry e Meghan" e dell'autobiografia del figlio, "Spare". Lo stesso motto che lo ha guidato nella gestione dell'affair Epstein con il coinvolgimento del fratello Andrea, privato di titoli reali e incarichi pubblici . Harry, seppure in posizione defilata e senza la moglie, era presente alla cerimonia dell'incoronazione. Ma non è ancora il tempo di un incontro faccia a faccia con il padre. Il duca di Sussex si trova a Londra per partecipare all'evento di beneficenza del prestigioso premio WellChilds, proprio nei giorni dell'anniversario della scomparsa della Regina con cui aveva un rapporto stretto e affettuoso, nonostante le intemperanze, ma re Carlo III, sembra "non avere tempo in agenda" per lui, e nemmeno il fratello, William.